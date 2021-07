La risposta dell’Italia al tweet con Lukaku gladiatore | “Vici”

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 3 luglio 2021) Ieri, a poche ore dall’inizio della partita Belgio – Italia, valida per un posto in semifinale a Euro 2020, vi avevamo parlato del post su Twitter scelto dalla nazionale allenata da Roberto Martinez per presentare la sfida contro gli Azzurri di Roberto Mancini. Romeluin versionetrionfante in un’arena con le bandiere italiane sventolanti, e ai suoi piedi un elmo e uno scudo con i simboli della nazionale azzurra. ‘Veni, vidi…’, il testo in latino del post, in cui mancava solo il verbo della conquista, rappresentato però dall’urlo di, affiancato in questa scena da due compagni di squadra, fra cui Dries Mertens. ...