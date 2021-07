La Polizia non abbassa la guardia nella prevenzione del contagio da Covid-19 (Di sabato 3 luglio 2021) Sempre alta l’attenzione della Polizia di Stato nel fronteggiare la diffusione del Covid-19, impegno che si traduce in servizi quotidiani mirati a garantire il rispetto delle misure anticontagio, in particolare nei giorni e nelle fasce orarie in cui è più alta la possibilità di assembramenti giovanili, non solo in ambito metropolitano, ma anche nelle cittadine rivierasche di Chiavari e Sestri Levante, in cui sono presenti numerosi locali frequentati soprattutto nei fine settimana estivi. nella serata di ieri è stato disposto un servizio interforze composto oltre che da Polizia di Stato, anche da ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 3 luglio 2021) Sempre alta l’attenzione delladi Stato nel fronteggiare la diffusione del-19, impegno che si traduce in servizi quotidiani mirati a garantire il rispetto delle misure anti, in particolare nei giorni e nelle fasce orarie in cui è più alta la possibilità di assembramenti giovanili, non solo in ambito metropolitano, ma anche nelle cittadine rivierasche di Chiavari e Sestri Levante, in cui sono presenti numerosi locali frequentati soprattutto nei fine settimana estivi.serata di ieri è stato disposto un servizio interforze composto oltre che dadi Stato, anche da ...

Advertising

Internazionale : Le violenze della polizia penitenziaria contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non sono un’anoma… - davidallegranti : Aggiungo che poche settimane fa il ministero della Giustizia (con Cartabia) si è costituito parte civile nel proces… - rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - _alex91_ : @AllStarsLA Ma infatti, come in Cile quando diedero in fiamme una chissà tutti scandalizzati senza sapere che lì de… - Beatric04906159 : RT @Felicya999: i soyboy avrebbero dovuto fare tampone da 150€ ma si salvano solo grazie all'intervento paramafioso di un amico della poliz… -