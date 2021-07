La nuova Nato americana | Biden tenta la carta del divide et impera L’analisi di Fabbri Limes

(Di sabato 3 luglio 2021) Parole e mosse disu, Russia e Cina commentate da Dario, analista diGli Stati Uniti sono intenzionati a recuperare il terreno perso nei confronti della Cina. Il tour in Europa del presidente Usa Joeha posto le basi per i progetti a lungo termine degli Usa nei confronti dei loro storici nemici: la Russia e la Cina. Quest’ultima, in un documento prodotto a conclusione dell’ultimo G7, viene esortata a rispettare i diritti umani della minoranza etnica degli uiguri e l’autonomia di Hong Kong e Taiwan. Due battaglie ideali che servono a giustificare un rinnovato attivismo ...

Advertising

Giuls27621128 : RT @unict_it: Rivoluzionerà le visite nei musei. Un sistema innovativo con particolari tecnologie, strumenti digitali e intelligenza artifi… - AlfioRusso15 : RT @unict_it: Rivoluzionerà le visite nei musei. Un sistema innovativo con particolari tecnologie, strumenti digitali e intelligenza artifi… - unict_it : Rivoluzionerà le visite nei musei. Un sistema innovativo con particolari tecnologie, strumenti digitali e intellige… - viviromatv : Di Marco Trevisan, in libreria da martedì 6 luglio ! LA TRAMA Nato a Bologna il 5 marzo del 1922, Pier Paolo Pasol… - iboitwit : @lilitwelve Considerato che sono un comico nato abbiamo la nuova stella mondiale della comicità -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Nato

Startmag Web magazine

...a sistema il concorso di progettazione a due gradi di un'opera che finalmente vivrà una... " Reggio è un luogo in cui può accadere qualcosa di importante ", ha detto Femia, l'archistara ...... spin - off del macro - progetto geopolitico noto comeVia della Seta. Dal 2019, sempre su iniziativa cinese, èun Centro di ricerca sino - russo per l'Artico, con cui Pechino è andato a ...Genova - È stato presentato, a Palazzo Tursi, il progetto GenovaJeans che, come spiega Manuela Arata (fondatrice e presidente di GenovaJeans) 'è più di un evento'. L'appuntamento è dal 2 al 6 settembr ...Lamezia Terme - Da oggi Lamezia ha un altro hub vaccinale voluto dall'Asp di Catanzaro in collaborazione con la Protezione civile e la Croce rossa. Si tratta dei locali al piano terra ubicati all'inte ...