La nuova Italia di Mancini

C'è qualcosa di unico nella corsa dell'Italia verso la finale dell'Europeo a Wembley. Non sono i record (32 partite senza sconfitte) e le vittorie consecutive. Non sono i gol e le parate di Donnarumma. E' il cambio di dna che sta accompagnando le notti azzurre nell'era della post pandemia e che ci regalano una nazionale di cui andare orgogliosi sempre. Comunque andrà a finire è stato un successo, anche se da qui in poi le cose dovessero andare male e il vento cambiare direzione. Non è l'elogio preventivo della sconfitta operosa, è la consapevolezza dell'enormità del lavoro fatto da Roberto Mancini e dalla Federazione e la freschezza, unita al talento, di ...

