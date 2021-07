La nuova fiera GenovaJeans sarà lanciata a settembre (Di sabato 3 luglio 2021) Una nuova fiera internazionale di jeans sarà lanciata a Genova da Candiani, Diesel ed Eco-Age a settembre. La nuova fiera GenovaJeans vuole mostrare il futuro del denim con un focus sulla sostenibilità. fiera GenovaJeans: quando e dove si svolge? GenovaJeans si svolgerà dal 2 al 6 settembre a Genova e darà vita “all’evoluzione e all’innovazione Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Unainternazionale di jeansa Genova da Candiani, Diesel ed Eco-Age a. Lavuole mostrare il futuro del denim con un focus sulla sostenibilità.: quando e dove si svolge?si svolgerà dal 2 al 6a Genova e darà vita “all’evoluzione e all’innovazione

