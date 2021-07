La notizia dalla Spagna: "Il Napoli ha acquistato il portiere, via Ospina" (Di sabato 3 luglio 2021) Il Napoli sembra aver trovato il suo secondo portiere. Alex Meret, infatti, non sarà più ritenuto un pari livello come successo con David Ospina, di cui ha subito la concorrenza. Il colombiano sembra destinato ad una prematura cessione, per promuovere il classe '97 friulano come portiere titolare. Al suo posto si vocifera da giorni di una trattativa in fase avanzata con Thomas Vaclik. Classe '88, l'esperto portiere ceco è stato eliminato da Euro 2020 questo pomeriggio, dopo la sconfitta per 1-2 rimediata dalla Danimarca. Svincolatosi dopo due stagioni al Siviglia, è ora di cercare una ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021) Ilsembra aver trovato il suo secondo. Alex Meret, infatti, non sarà più ritenuto un pari livello come successo con David, di cui ha subito la concorrenza. Il colombiano sembra destinato ad una prematura cessione, per promuovere il classe '97 friulano cometitolare. Al suo posto si vocifera da giorni di una trattativa in fase avanzata con Thomas Vaclik. Classe '88, l'espertoceco è stato eliminato da Euro 2020 questo pomeriggio, dopo la sconfitta per 1-2 rimediataDanimarca. Svincolatosi dopo due stagioni al Siviglia, è ora di cercare una ...

