La mia amica è morta e il telefono si spegne | giallo nelle campagne milanesi | due donne introvabili

(Di sabato 3 luglio 2021) Due giovani ragazze marocchine sono dispersedi San Giuliano Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Nella mattinata di venerdì 2 luglio ai carabinieri è giunta una telefonata in cui una ragazza, in lingua araba, ha spiegato di trovarsi in un cambio di mais, dove lei e una suasarebbero state investite da una mietitrebbia. Inoltre ha aggiunto che la suaè deceduta, mentre lei è gravemente ferita. Poi però la telefonata si è interrotta bruscamente, prima che i i carabinieri potessero geo-localizzarla: ciò significa che il cellulare si è spento o è stato spento da qualcuno. Immediate le ...

Advertising

Corriere : Due donne scomparse nel nulla L’ultima telefonata: «Ci hanno investite, la mia amica è morta» - FiorellaMannoia : Oggi é il compleanno di una Donna speciale. Auguri amica mia.?????? #sabrinaferilli - sourelix : raga oggi ero in giro con una mia amica e ad un certo punto 3 tipi hanno iniziato a seguirci, siamo riuscite a semi… - avgmenteen : Io alla mia amica: “si mi servirebbe proprio una spalla su cui piangere” La spalla su cui vorrei piangere: ???? - cielodjpinto : sono molto emotional del fatto che nei commenti sotto i post della mia migliore amica sono cambiate tutte le person… -

Ultime Notizie dalla rete : mia amica

Fanpage.it

Milano - "Aiuto, siamo state investite da una trebbiatrice, laè morta e io sono ferita". Poche parole nella telefonata di una giovane (che non ha fornito le generalità) fatta ieri mattina al 112. La donna ha riferito, in lingua araba, di trovarsi in ...In Nazionale la Sylla ha trovato in Paola Egonu una grande: ' Quando nel 2018 mancòmamma mi disse che avrebbe mollato ogni cosa e sarebbe venuta con me. Non è da tutti: e lei giocava ...Una ragazza ha chiamato il 112 spiegando di essere rimasta ferita dopo essere stata ferita da una mietitrebbia, mentre un’amica che era con lei ...Il corteo storico di luglio avrà anche un tocco di internazionalità. Il sestiere di Sant’Emidio, infatti, ha scelto un’insegnante ascolana che lavora a Mi ...