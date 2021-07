La Francia eliminata dall’europeo apre una petizione per rigiocare la partita | “L’arbitro ha sbagliato!”

(Di sabato 3 luglio 2021) Lala scorsa settimana è statada Euro 2020 dopo aver perso una soffertacontro la Svizzera che si è conclusa ai tempi supplementari. La nazionale francese era riuscita a segnare tre goal in 20 minuti, ma gli svizzeri non hanno mollato e nell’ultima parte dellasono riusciti a pareggiare chiudendo in un onesto 3 a 3. Il match è così finito ai supplementari ed è finito con il trionfo degli svizzeri che hanno eliminato i francesi. Questi ultimi, ovviamente, non hanno accettato la sconfitta ed hanno aperto unaonline che ha già superato le 270 mila firme. ...

Advertising

rtl1025 : C'è altro da aggiungere? La #Francia eliminata dalla #Svizzera dopo i calci di rigore e a #NoiDireGol l'abbiamo pr… - Corriere : Francia eliminata. Troppi numeri 10, lo choc di una squadra confusa e troppo piena di sé - Corriere : La Francia eliminata dagli Europei dalla Svizzera ai rigori. Mbappé sbaglia il penalty... - fraancescog : Però sapere che la Francia è stata eliminata dopo averci infangato all’Eurovision Song Contest. È pura goduria. La… - edoardismo : Fino a ieri eravamo scarsi perché non avevamo giocato con squadre forti: ITALIA - SVIZZERA 3-0 ? SVIZZERA - FRANCI… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia eliminata

... più in generale, spezzare le trame offensive che la Svizzera ha invece trovato contro la,...risultato l'unico portiere imbattuto nel corso dei Mondiali (ma la nazionale era stata...È facile dirlo dopo: chi non avrebbe scommesso sullacampione? La Germania doveva vincere 3 - 0 ed è stata, questo è il calcio. Per Cassano Lukaku non fa paura Poi Cassano torna ...Dal dischetto 3 errori su 4 per gli svizzeri, Oyazabal realizza quello decisivo: ora la squadra di Luis Enrique attende la vincente di Belgio-Italia ...I rossocrociati sfiorano la seconda impresa nel giro di pochi giorni. Decisivi gli errori dal dischetto di Schär, Akanji e Vargas.