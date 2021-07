La dura repressione dell’opposizione in Nicaragua (Di sabato 3 luglio 2021) Il regime del presidente autoritario Daniel Ortega ha fatto arrestare decine di politici, giornalisti e attivisti, a pochi mesi dalle elezioni Leggi su ilpost (Di sabato 3 luglio 2021) Il regime del presidente autoritario Daniel Ortega ha fatto arrestare decine di politici, giornalisti e attivisti, a pochi mesi dalle elezioni

Ultime Notizie dalla rete : dura repressione Carceri: "Li abbattiamo come vitelli" Ad un tratto si scagliano di nuovo come belve assetate sul mio povero corpo, il pestaggio dura ... (?) Carmelo Musumeci da Osservatorio Repressione

Yangon: liberati oltre 2mila prigionieri politici Yangon (AsiaNews/Agenzie) - L'esercito birmano ha liberato ieri più di 2mila prigionieri politici, tra cui alcuni giornalisti che avevano criticato la dura repressione della giunta militare e diversi manifestanti che avevano preso parte alle proteste contro il golpe. Il portavoce dei militari, Zaw Min Tun, ha riferito che la maggior parte delle ...

La dura repressione dell’opposizione in Nicaragua Il Post Movida, scatta il pugno duro: “Posti di blocco ovunque per fermare chi ha bevuto” L’assessore Viale: “L’obiettivo è sottoporre ai test alcolimetrici 800 persone a sera” E per i locali recidivi nella violazione ...

La stretta di Erdogan contro l’opposizione fomenta la violenza di polizia ed estremisti La campagna omofobica lanciata negli anni scorsi dal presidente Recep Tayyip Erdogan sta aumentando d’intensità. Martedì scorso la polizia turca in assetto antisommossa ha disperso con la forza decine ...

