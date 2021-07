La campionessa Claudia Cretti sarà premiata da Regione Lombardia

Ultime Notizie dalla rete : campionessa Claudia

BergamoNews.it

... dalla Fondazione Crc con la consiglieraMartin, delegata provinciale Coni, dall'... anche Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo, USA), medaglia olimpica e otto voltenazionale, che ...... dalla Fondazione CRC con la consiglieraMartin , delegata provinciale CONI , dall'... anche Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo, USA), medaglia olimpica e otto voltenazionale, che ...CUNEO CRONACA - In provincia di Cuneo è il giorno del Giro d'Italia Donne numero 32, che prenderà il via in piazza Manfredi a Fossano, nel cuore del centro storico. La partenza è prevista per le ore 1 ...Titolo e medaglia d’oro per. Ciraolo, Manente e Pellegrini. e anche per Giagnoni e Papi. Ma è tutta la squadra a brillare ...