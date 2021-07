La base dei Cinque Stelle fa il tifo per la mediazione. I Social de La Notizia subissati da commenti che inneggiano all’unità (Di sabato 3 luglio 2021) In questi momenti convulsi il M5S è come una bolla di gelatina che si espande, trova per qualche attimo un precario equilibrio, poi si contrae e subito dopo si riespande. Il rischio è che in questa dinamicità la bolla si possa scindere. Ma in realtà i giochi non sono ancora per niente compiuti e sebbene i due contendenti, Beppe Grillo e Giuseppe Conte, siano all’opposto per carattere e visione della politica, non è detto che non si trovi una quadra. E mentre c’è chi parla di una presunta base di sostenitori del “partito di Conte” (una volta esistevano anche le “bambine di Conte”) sulla pagina Facebook de La Notizia le cose vanno ben diversamente e i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 luglio 2021) In questi momenti convulsi il M5S è come una bolla di gelatina che si espande, trova per qualche attimo un precario equilibrio, poi si contrae e subito dopo si riespande. Il rischio è che in questa dinamicità la bolla si possa scindere. Ma in realtà i giochi non sono ancora per niente compiuti e sebbene i due contendenti, Beppe Grillo e Giuseppe Conte, siano all’opposto per carattere e visione della politica, non è detto che non si trovi una quadra. E mentre c’è chi parla di una presuntadi sostenitori del “partito di Conte” (una volta esistevano anche le “bambine di Conte”) sulla pagina Facebook de Lale cose vanno ben diversamente e i ...

