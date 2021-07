Juventus, rinnovo Chiellini: ecco i tempi per la firma sul nuovo contratto (Di sabato 3 luglio 2021) Giorgio Chiellini presto rinnoverà il suo contratto con la Juventus: ecco i tempi necessari per la firma sul nuovo contratto Giorgio Chiellini ieri ha giganteggiato contro il Belgio di Romelu Lukaku: partita da 8 in pagella e tranquillità per tutta la Nazionale di Roberto Mancini. Il difensore classe 1984 si avvia a firmare il rinnovo annuale con la Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano, nelle prossime settimane (o giorni) arriverà la firma sul ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Giorgiopresto rinnoverà il suocon lanecessari per lasulGiorgioieri ha giganteggiato contro il Belgio di Romelu Lukaku: partita da 8 in pagella e tranquillità per tutta la Nazionale di Roberto Mancini. Il difensore classe 1984 si avvia are ilannuale con la. Come riportato da Fabrizio Romano, nelle prossime settimane (o giorni) arriverà lasul ...

