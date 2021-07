Juventus | Moggi è sicuro | “Questa sarà la coppia d’attacco dei bianconeri”

Advertising

gilnar76 : Moggi non ha dubbi: «Sarà la coppia d’attacco della Juve di Allegri» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - calciomercatoit : ???#Juventus, #Moggi svela: '#Ronaldo e #Dybala la coppia del prossimo anno' - PlanteraM : RT @TUTTOJUVE_COM: Moggi su 'Twitter': 'Dybala deve essere il futuro della Juventus' - LucianoMoggi : RT @TUTTOJUVE_COM: Moggi su 'Twitter': 'Dybala deve essere il futuro della Juventus' - G_Agozzino : Un rigore del genere nemmeno alla Juventus quando Moggi soffocava col suo pene mezza classe arbitrale da capo delle cupola -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Moggi

Lucianosvela la coppia d'attacco dellain vista della prossima stagione, chiaro segnale sulle scelte di calciomercatoCristiano Ronaldo e Paulo Dybala resteranno alla. E' la ...... tra gli altri, dell'ex dg della Juve, Luciano, del tecnico Sandro Pochesci (ex Carpi, serie ... a Trevi nel Lazio, anche il vicepresidente e coordinatore nazionale di FI (e tifoso della),...JUVENTUS - Ancora incerto il futuro di Dybala e Ronaldo a Torino, anche se nelle ultime settimane ci son stati forti se ...Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha parlato così della coppia d’attacco di Allegri per la prossima stagione «La coppia di attacco di Massimiliano Allegri per la prossima stagione sarà formata d ...