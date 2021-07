Juventus, idea Tielemans: il belga costa 50 milioni di euro (Di sabato 3 luglio 2021) La Juventus è vicina a Manuel Locatelli, ma il centrocampista del Sassuolo non sarà l’unico colpo nella zona centrale del campo, quella che probabilmente subirà maggiori cambiamenti nel corso della sessione estiva. Locatelli andrà a prendere il posto di Aaron Ramsey, destinato all’addio, ma in uscita potrebbe esserci anche uno tra Rabiot e Arthur. In L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Laè vicina a Manuel Locatelli, ma il centrocampista del Sassuolo non sarà l’unico colpo nella zona centrale del campo, quella che probabilmente subirà maggiori cambiamenti nel corso della sessione estiva. Locatelli andrà a prendere il posto di Aaron Ramsey, destinato all’addio, ma in uscita potrebbe esserci anche uno tra Rabiot e Arthur. In L'articolo

Advertising

ZZiliani : L’EROE DEL GIORNO: GABRIELE #GRAVINA * Presidente @FIGC * Note particolari: uomo tutto d’un pezzo. * Frasi celebri:… - juventusfc : ?? Cherubini: «Veniamo da stagioni con investimenti importanti e mirati che ci consentono di arrivare a questa stagi… - Cita_8 : Oggettivamente in nazionale Chiellini si trasforma, però non è che cambio idea per quanto riguarda la Juventus - ljttlewolf : se Ronaldo aveva già in mente o comunque una vaga idea di passare dal Real alla Juventus quello stracazzo di rigore… - Cucciolina96251 : RT @J_network24: ??#Calciomercato | ??Idea #Sirigu come secondo portiere della #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus idea La Repubblica Ceca è spuntata dal nulla Il difensore della Juventus De Ligt sembra in vantaggio, ma sbaglia la valutazione della ... Solo che, come spiega The Athletic, "l'idea di replicare le gesta di quella squadra sembra un sogno piuttosto ...

Milan su Schick, Real contende Pogba alla Juve ... bruciando sul tempo la Juventus che nelle ultime settimane si è concentrata molto di più sull'...quanto è cara la bottega di Abramovic e per questo negli ultimi giorni ha ripreso quota anche l'idea di ...

Juve, Rabiot grande da esterno: l'idea di Allegri Tuttosport Juventus, idea Tielemans: il belga costa 50 milioni di euro La Juventus è vicina a Manuel Locatelli, ma il centrocampista del Sassuolo non sarà l'unico colpo nella zona centrale del campo, quella che probabilmente Tielemans nel mirino dei bianconeri, ma convin ...

Doku Juventus: il talento belga ha incantato i tifosi. C’è un club in pole La sua prestazione non è passata inosservata ai tifosi della Juventus, ma secondo Todofichajes.com è l’Atletico Madrid il club in pole position per il suo acquisto. Simeone lo ritiene un giocatore ...

Il difensore dellaDe Ligt sembra in vantaggio, ma sbaglia la valutazione della ... Solo che, come spiega The Athletic, "l'di replicare le gesta di quella squadra sembra un sogno piuttosto ...... bruciando sul tempo lache nelle ultime settimane si è concentrata molto di più sull'...quanto è cara la bottega di Abramovic e per questo negli ultimi giorni ha ripreso quota anche l'di ...La Juventus è vicina a Manuel Locatelli, ma il centrocampista del Sassuolo non sarà l'unico colpo nella zona centrale del campo, quella che probabilmente Tielemans nel mirino dei bianconeri, ma convin ...La sua prestazione non è passata inosservata ai tifosi della Juventus, ma secondo Todofichajes.com è l’Atletico Madrid il club in pole position per il suo acquisto. Simeone lo ritiene un giocatore ...