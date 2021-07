Juventus, dalla Spagna svelano: Allegri blocca una cessione (Di sabato 3 luglio 2021) Juventus -A livello pratico Massimiliano Allegri prenderà possesso della sua Juventus alla fine della prossima settimana, quando dovrebbe iniziare il ritiro dei bianconeri in vista della prossima stagione con il “nuovo” tecnico in panchina. Ma senza dubbio, il livornese, ha già iniziato a dare indicazioni sul mercato a Cherubini. Ponendo dei veti a delle cessioni che in alcuni momenti sembravano scontate e altre che invece potrebbero far male. Juventus, Allegri blocca la cessione Il primo veto, comunque, alle cessioni, è stato posto dal tecnico e riguarda il difensore ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 luglio 2021)-A livello pratico Massimilianoprenderà possesso della suaalla fine della prossima settimana, quando dovrebbe iniziare il ritiro dei bianconeri in vista della prossima stagione con il “nuovo” tecnico in panchina. Ma senza dubbio, il livornese, ha già iniziato a dare indicazioni sul mercato a Cherubini. Ponendo dei veti a delle cessioni che in alcuni momenti sembravano scontate e altre che invece potrebbero far male.laIl primo veto, comunque, alle cessioni, è stato posto dal tecnico e riguarda il difensore ...

