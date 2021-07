Juventus, Allegri convince Dybala: rinnovo sempre più vicino (Di sabato 3 luglio 2021) rinnovo Dybala Juve, contatto con Allegri decisivo: cosa è successo tra l’allenatore toscano e l’attaccante argentino Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ritorno di Allegri sulla panchina della Juve ha cambiato le prospettive per il futuro di Paulo Dybala. Da possibile sacrificio estivo ad elemento imprescindibile per la prossima stagione: così la Joya si allena in vacanza a Miami per tornare il prima possibile a Torino. Dybala arriverà alla Continassa prima del 14 luglio, e si passerà agli incontri in presenza tra Cherubini e il suo agente Jorge Antun per discutere del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021)Juve, contatto condecisivo: cosa è successo tra l’allenatore toscano e l’attaccante argentino Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ritorno disulla panchina della Juve ha cambiato le prospettive per il futuro di Paulo. Da possibile sacrificio estivo ad elemento imprescindibile per la prossima stagione: così la Joya si allena in vacanza a Miami per tornare il prima possibile a Torino.arriverà alla Continassa prima del 14 luglio, e si passerà agli incontri in presenza tra Cherubini e il suo agente Jorge Antun per discutere del ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news, il grande obiettivo dei bianconeri ...L'eventuale arrivo di Manuel Locatelli in questa sessione di calciomercato sarebbe un rinforzo importante per il centrocampo della Juventus guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, con il ...

Calciomercato Juventus, vuole la Champions - Si avvicina al bianconero Calciomercato Juventus, vuole giocare la Champions. Un segnale importanti per i bianconeri. Ecco le ultime notizie Vuole giocare la Champions League . Un segnale importante. E Massimiliano Allegri può davvero ...

Juve, Allegri ha i colpi in casa: ecco chi dovrà rilanciare Tuttosport Juventus, Trezeguet e l’incredibile confessione su Cristiano Ronaldo: “Problemi con…” David Trezeguet ex attaccante e Brand Ambassador della Juventus, ha svelato un retroscena incredibile su Cristiano Ronaldo ...

Buffon: quello che potresti non sapere di lui UEFA.com celebra la straordinaria carriera di Gigi Buffon. Gianluigi Buffon diventava un giocatore della Juventus il 3 luglio di 20 anni fa, e poco tempo fa ha annunciato il suo addio definitivo ai Bi ...

