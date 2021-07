Juve, il sogno Pogba si allontana? Raiola ha proposto un super scambio (Di sabato 3 luglio 2021) Pogba può finire al Barcellona in cambio di Griezmann. Rimane tuttavia il nodo ingaggio: la Juve osserva e attende Novità importanti sul futuro di Paul Pogba in arrivo dal portale ‘Diariogol.com’. Come riportato dal sito spagnolo, infatti, Mino Raiola starebbe architettando una clamorosa operazione tra Manchester United e Barcellona. Complice l’amicizia con il presidente blaugrana Laporta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 luglio 2021)può finire al Barcellona in cambio di Griezmann. Rimane tuttavia il nodo ingaggio: laosserva e attende Novità importanti sul futuro di Paulin arrivo dal portale ‘Diariogol.com’. Come riportato dal sito spagnolo, infatti, Minostarebbe architettando una clamorosa operazione tra Manchester United e Barcellona. Complice l’amicizia con il presidente blaugrana Laporta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiegoASR86 : @Lollover94 @augustociardi75 un Romanista, almeno della mia generazione, fine anni 80, dovrebbe odiare molto più l'… - Deborah_Juve : Niente vedo i festeggiamenti dei ragazzi e mi commuovo per loro, per il sogno che stanno portando avanti. E si, sto frignando in ufficio. - junews24com : Bonucci gioisce: «Il sogno continua, mancano due partite» - juve_grecchi : RT @chiellini: ???? SEMIFINALE! Un gruppo azzurro straordinario, un sogno ancora da vivere! Avanti così!!! #BelgioItalia #Euro2020 https://t… - juve_ale10 : RT @chiellini: ???? SEMIFINALE! Un gruppo azzurro straordinario, un sogno ancora da vivere! Avanti così!!! #BelgioItalia #Euro2020 https://t… -