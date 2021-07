Julianne Moore | «Non ditemi che “sto invecchiando bene”»

(Di sabato 3 luglio 2021) «Dire a una donna che “sta invecchiando bene” è sessista». A sottolinearlo è l’attrice premio Oscar Julianne Moore, 60 anni, in una recente intervista rilasciata al magazine As if. «Esiste un modo sgraziato di invecchiare? Non abbiamo nessuna opzione. Nessuno ha la possibilità di non invecchiare, quindi non è una cosa positiva o negativa. È solo la vita» ha spiegato l’attrice dando voce al pensiero di moltissime donne e alla sensazione di fastidio che rimanda quell’espressione.

ronniehowlett3 : RT @lasimo_2101: Ogni volta che guardo #Carol penso a 'Lontano dal paradiso' sempre diretto da Todd Haynes, dove c'era una splendida Julia… - 3cinematographe : 'Nessuno sceglie di invecchiare. Non è una cosa positiva o negativa. È la vita', dice l'attrice premio Oscar Julian… - chrixmoore : julianne moore stans esse momento e nosso - lucas_vsilv : martin scorsese e julianne moore - beeeaap : Julianne Moore te amo -

Ultime Notizie dalla rete : Julianne Moore

Vanity Fair.it

Perl'invecchiamento non è un problema, ma l'attrice trova incredibilmente sessista un'espressione come invecchiare con grazia che implica un giudizio. L'attrice de La storia di Lisey ...Al momento, dopo due puntate, non mi sento in grado di offrire un giudizio, se non di ammirare la meraviglia die Clive Owen che interpretano i protagonisti. Ma ciò che nasce dall'...La star americana ha spiegato in una recente intervista perché l'espressione «stai invecchiando bene» è profondamente sessista e non ha niente a che fare con il passare del tempo ...Stasera in tv andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Una ragazza e il suo sogno», commedia americana per ragazzi del 2003.