Joao Mario Benfica, c’è l’accordo: una clausola blocca l’operazione (Di sabato 3 luglio 2021) Joao Mario e il Benfica hanno raggiunto un accordo verbale: portoghesi a lavoro per oltrepassare la clausola che blocca l’operazione Inter e Benfica continuano a lavorare alla trattativa per riportare Joao Mario in Portogallo. Le due società sono impegnate a risolvere l’ostacolo relativo alla clausola inserita dallo Sporting Lisbona che non permette al giocatore di tornare a giocare nel campionato portoghese con una maglia diversa da quella biancoverde. Come riportato da Abola, c’è già un accordo verbale ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021)e ilhanno raggiunto un accordo verbale: portoghesi a lavoro per oltrepassare lacheInter econtinuano a lavorare alla trattativa per riportarein Portogallo. Le due società sono impegnate a risolvere l’ostacolo relativo allainserita dallo Sporting Lisbona che non permette al giocatore di tornare a giocare nel campionato portoghese con una maglia diversa da quella biancoverde. Come riportato da Abola, c’è già un accordo verbale ...

DiMarzio : #Inter, #JoaoMario vuole il #Benfica: si lavora sulla clausola inserita dallo #Sporting - DiMarzio : #Inter, #JoaoMario piace al #Benfica: una clausola con lo #Sporting, però, rischia di far saltare tutto - C19official : Joao Mario è gay —> 4 milioni all’anno Quell’altra dice di essere lesbica —> 140mila euro La bambina tedesca piange —> 20mila sterline Bah - XanZar10 : Nella stessa giornata: - Inter-Dumfries contatti fitti; - Benfica-Joao Mario accordo verbale; - Dalbert non è nei programmi di Inzaghi. ?? - DucaAndrea85 : Sporting-Benfica per Joao Mario: B-Prego S-No no si figuri B-Ma no guardi vada pure S-No ci mancherebbe B-Insisto… -