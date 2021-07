Jim Morrison | lo sciamano della musica profeta della libertà

(Di sabato 3 luglio 2021) Jim, all’anagrafe James Douglas. Leader carismatico e frontmanband statunitense The Doors, fu uno dei più importanti esponentirivoluzione culturale degli anni Sessanta, nonché uno dei più grandi cantanti rockstoria. Impetuoso “” e poeta maledetto, è ricordato come una delle figure di maggior potere seduttivo nella storiae uno dei massimi simboli dell’inquietudine ...

Il 3 luglio di 50 anni fa, alle 7 e mezzo del mattino,- poeta maledetto e frontman dei Doors - veniva ritrovato senza vita a soli 27 anni nella vasca da bagno dell'appartamento che ...... sesso, droga e bugie: 50 anni fa l'addio al Dioniso rock Il 3 luglio, a Parigi, veniva ritrovatoin una vasca da bagno: mai chiarite del tutto le cause, ma aveva solo 27 anni ed era ...Appena sei anni d'attività e nove album sono bastati per consacrare alla leggenda Jim Morrison e i Doors, il gruppo rock nato a Venice Beach (Florida). Il folgorante album d'esordio, "The Doors", uscì ...Il lascito musicale, teatrale, poetico di Jim Morrison è pieno di questi spunti. Le sue frasi ricordate come motti di spirito. Il suo modo di affrontare il pubblico senza mai avere comportamenti ...