Jim Morrison, fino all'ultimo respiro | Memories (Di sabato 3 luglio 2021) In piena notte Pamela apre gli occhi e si accorge che non sta sognando. Jim respira affannosamente. "Stai bene?", gli chiede. "Sì, vado a fare un bagno". Morrison, il bel ragazzo che sul palco indossa i pantaloni in pelle e il cinturone, entra nella vasca. Alle 6 del mattino la sua compagna lo trova ancora lì, senza vita. Il Re Lucertola è morto. Il cantante dei Doors non canta più. Ha 27 anni, ha avuto un arresto cardiaco. Lì, in quella Parigi che quasi era riuscito a salvarlo. Questa, almeno, è la versione che Pamela Courson racconta. La sera prima, insieme al suo Jim, ha visto il film Notte Senza Fine al cinema dopo una cena al ristorante cinese. Lei e Jim, in amore ...

