Jennifer Aniston | la sua sosia è su TikTok | la somiglianza è impressionante VIDEO

(Di sabato 3 luglio 2021) Ladiè sue si chiama Lisa Tranel: ildella ragazza è diventato virale proprio a causa dellacon l'attrice di Friends. Susta spopolando una donna che è ladi, come emerge soprattutto dall'ultimoda lei condiviso, nel quale "recita" proprio una battuta di Rachel in Friends. Se è vero che ciascun abitante della Terra vanta ben settesparsi per il mondo,...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Aniston

Su TikTok sta spopolando una donna che è la sosia di, come emerge soprattutto dall'ultimo video da lei condiviso, nel quale "recita" proprio una battuta di Rachel in Friends. Se è vero che ciascun abitante della Terra vanta ben sette ...Nei 90 per essere trendy il diktat era portarlo rigorosamente al contrario comenel film Romantici equivoci (look ripreso nel 2019 da Selena Gomez). All'inizio del Terzo millennio ...La sosia di Jennifer Aniston è su TikTok e si chiama Lisa Tranel: il video della ragazza è diventato virale proprio a causa della somiglianza con l'attrice di Friends. Su TikTok sta spopolando una don ...Da Lady Diana negli anni 80 a Rihanna e Chiara Ferragni nel 2021, passando per Paris Hilton e Nicole Richie a inizio millennio: il berretto con visiera è da sempre amatissimo dalle celeb. Eternamente ...