Italiani uccisi sul Garda, "rischio alto". Svolta allucinante dopo 2 settimane: il sospetto dei pm sul tedesco in motoscafo (Di sabato 3 luglio 2021) Chiesto l'arresto di uno dei due tedeschi che nella notte di sabato 19 giugno ha travolto e ucciso sul Lago di Garda Greta Nedrotti e Umberto Garzarella. Alla base della decisione della Procura di Brescia il rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. I due uomini infatti hanno travolto con il loro motoscafo di lusso la piccola imbarcazione della giovane coppia, per poi tirare dritto ammettendo di non averli visti. Insomma, di non essersi resi conto di ucciso Greta e Umberto. Il gip del tribunale di Brescia ha già dato l'ok all'arresto di chi era ai comandi del motoscafo. Si tratta di un 52enne, la cui posizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Chiesto l'arresto di uno dei due tedeschi che nella notte di sabato 19 giugno ha travolto e ucciso sul Lago diGreta Nedrotti e Umberto Garzarella. Alla base della decisione della Procura di Brescia ildi reiterazione del reato e pericolo di fuga. I due uomini infatti hanno travolto con il lorodi lusso la piccola imbarcazione della giovane coppia, per poi tirare dritto ammettendo di non averli visti. Insomma, di non essersi resi conto di ucciso Greta e Umberto. Il gip del tribunale di Brescia ha già dato l'ok all'arresto di chi era ai comandi del. Si tratta di un 52enne, la cui posizione ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Cinque anni fa, nove italiani venivano barbaramente uccisi a #Dacca dalla violenza islamista. Noi non dimentichi… - Marco69io : RT @FratellidItalia: ?? Cinque anni fa, nove italiani venivano barbaramente uccisi a #Dacca dalla violenza islamista. Noi non dimentichiamo… - dado75x : RT @FratellidItalia: ?? Cinque anni fa, nove italiani venivano barbaramente uccisi a #Dacca dalla violenza islamista. Noi non dimentichiamo… - EmanuelePicconi : @repubblica Un murales che chiede onore per gli italiani e un'altro che invece chiede di sottomettersi al teatrino… - emiliano87tw : @StellaSirio60 @Agenzia_Ansa Perché, in Italia ci sarebbe un problema di neri uccisi dalla polizia? Non mi risulta… -