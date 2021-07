Italia | Spinazzola saluta i compagni a Coverciano

(Di sabato 3 luglio 2021)- Leonardohato idi nazionale, dopo l'infortunio rimediato nella partita dell'Europeo vinta dall'contro il Belgio , per partire in direzione di Roma dove ...

Advertising

DiMarzio : #ITA, rottura del tendine d'achille per #Spinazzola - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??Leonardo #Spinazzola è stato votato dai tifosi #MiglioreAzzurro di #BelgioItalia ???? ?? Ha ottenuto… - frafacchinetti : Spinazzola ti vogliamo bene! Tutta ITALIA ???? è con te #BelgioItalia - Italia_Notizie : Leonardo Spinazzola infortunato, Miriam Sette scrive al marito: ecco il toccante messaggio su Instagram - Fprime86 : RT @tuttosport: ???? #Italia, emozioni a #Coverciano: applausi e abbracci per #Spinazzola | FOTO ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Spinazzola

BELGIO -su Instagram: 'Tornerò presto' VIDEO Video VACCINI Pfizer Lazio, prenotazioni prima e seconda dose di luglio... LA RICERCA Vaccino, gli effetti collaterali 'non sempre sono ...da sogno! Belgio eliminato, ora c'è la Spagna (ma senza) Da registrare anche la frase polemica di Jan Vertonghen, capitano e leader del Belgio: 'Sul gol di Barella abbiamo sbagliato,...Prima la tappa a Roma, poi la visita dal “medico dei miracoli” Dopo l’infortunio rimediato al tendine d’Achille nel secondo tempo di Italia-Belgio, Leonardo Spinazzola è tornato a Roma, ma solo per gl ...La rottura del tendine d’Achille ha fermato l’ascesa di Spinazzola ad Euro 2020. La sua storia. Da un eroe all’altro, da Achille a Ulisse. Leonardo Spinazzola che in quest’Europeo sembrava davvero ina ...