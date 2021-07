Italia-Spagna: Sarabia infortunato, salterà la semifinale (Di sabato 3 luglio 2021) Italia-Spagna, gli iberici perdono Sarabia dopo l’infortunio subito contro la Svizerra: le ultime notizie su Euro 2020 Stando a quanto riportato da Sky Sport, Pablo Sarabia non sarà a disposizione di Luis Enrique per la semifinale contro l’Italia. Il giocatore, tra gli obiettivi della Lazio, ha riportato un infortunio all’adduttore della coscia destra nel quarto di finale giocato contro la Svizzera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021), gli iberici perdonodopo l’infortunio subito contro la Svizerra: le ultime notizie su Euro 2020 Stando a quanto riportato da Sky Sport, Pablonon sarà a disposizione di Luis Enrique per lacontro l’. Il giocatore, tra gli obiettivi della Lazio, ha riportato un infortunio all’adduttore della coscia destra nel quarto di finale giocato contro la Svizzera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

