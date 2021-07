Italia-Repubblica Dominicana oggi, Preolimpico basket: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 3 luglio 2021) Due partite al sogno Tokyo 2020. L’Italbasket si prepara a vivere la semifinale del Preolimpico di Belgrado contro la Repubblica Dominicana. Palla a due alle ore 13.00 per una partita che vede gli azzurri favoriti, ma occhio a sottovalutare i dominicani, che per tre quarti sono rimasti pienamente in partita e hanno fatto soffrire la Serbia. In caso di vittoria ci sarà poi la finale domenica sera, con ogni probabilità contro i padroni di casa che affrontano invece il Porto Rico nell’altra semifinale. Qui di seguito il programma completo della prima giornata del Preolimpico di Belgrado 2021. ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Due partite al sogno Tokyo 2020. L’Italsi prepara a vivere la semifinale deldi Belgrado contro la. Palla a due alle ore 13.00 per una partita che vede gli azzurri favoriti, ma occhio a sottovalutare i dominicani, che per tre quarti sono rimasti pienamente in partita e hanno fatto soffrire la Serbia. In caso di vittoria ci sarà poi la finale domenica sera, con ogni probabilità contro i padroni di casa che affrontano invece il Porto Rico nell’altra semifinale. Qui di seguito ilcompleto della prima giornata deldi Belgrado 2021. ...

