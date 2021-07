Italia-Repubblica Dominicana oggi in tv: orario e diretta streaming basket Preolimpico 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) Italia e Repubblica Dominicana quest’oggi si sfidano nella semifinale del Preolimpico di Belgrado. Gli Azzurri di Sacchetti sono reduci da un’altalenante prestazione contro Portorico: dopo 17 minuti davvero brutti la partita è stata cambiata da Achille Polonara, Simone Fontecchio, Nico Mannion e Michele Vitali. I caraibici sfideranno la Serbia nell’altra semifinale, mentre all’Italbasket toccherà un altro avversario caraibico: i dominicani non solo hanno nettamente travolto i filippini, ma hanno anche saputo mettere in difficoltà la Serbia, salvata soltanto dalla difficoltà che chiunque ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021)quest’si sfidano nella semifinale deldi Belgrado. Gli Azzurri di Sacchetti sono reduci da un’altalenante prestazione contro Portorico: dopo 17 minuti davvero brutti la partita è stata cambiata da Achille Polonara, Simone Fontecchio, Nico Mannion e Michele Vitali. I caraibici sfideranno la Serbia nell’altra semifinale, mentre all’Italtoccherà un altro avversario caraibico: i dominicani non solo hanno nettamente travolto i filippini, ma hanno anche saputo mettere in difficoltà la Serbia, salvata soltanto dalla difficoltà che chiunque ...

