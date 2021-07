Italia, quanto affetto per Spinazzola: gli Azzurri abbracciano il terzino – VIDEO (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardo Spinazzola ha fatto visita agli Azzurri dopo aver svolto esami strumentali La diagnosi è arrivata questa mattina: lesione del tendine d’Achille per Leonardo Spinazzola ed Europeo finito per uno dei grandi protagonisti di questa Italia da sogno. Il terzino, dopo aver svolto gli esami, ha fatto visita agli Azzurri con tanto di stampelle ma il sorriso stampato sul volto per dare la carica ai suoi compagni. Come mostrato nel VIDEO pubblicato sui profili social della Nazionale, tutto il gruppo ha abbracciato Spinazzola facendo sentire la propria ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardoha fatto visita aglidopo aver svolto esami strumentali La diagnosi è arrivata questa mattina: lesione del tendine d’Achille per Leonardoed Europeo finito per uno dei grandi protagonisti di questada sogno. Il, dopo aver svolto gli esami, ha fatto visita aglicon tanto di stampelle ma il sorriso stampato sul volto per dare la carica ai suoi compagni. Come mostrato nelpubblicato sui profili social della Nazionale, tutto il gruppo ha abbracciatofacendo sentire la propria ...

