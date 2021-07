Italia, non succede, ma se succede 2 (Di sabato 3 luglio 2021) Dimmi che è vero, caro lettore. Dimmi che abbiamo battuto i primi del mondo, e lo sono da tre anni. Dimmi che siamo semifinalisti dell'Europeo, tra i primi quattro del Continente, noi che soltanto tre ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) Dimmi che è vero, caro lettore. Dimmi che abbiamo battuto i primi del mondo, e lo sono da tre anni. Dimmi che siamo semifinalisti dell'Europeo, tra i primi quattro del Continente, noi che soltanto tre ...

Advertising

matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - amnestyitalia : Senza i codici identificativi non abbiamo potuto riconoscere i responsabili che fecero irruzione nella scuola Diaz.… - MinisteroDifesa : Il 2 luglio 1993 nella battaglia del “Check Point Pasta' persero la vita il Ten. Andrea Millevoi, il Serg. Magg. St… - pescarese73 : RT @laura_lavespa: Ho una coppia di colleghi che ha un bimbo di 20 mesi, il piccolo frequenta un nido privato perché quello pubblico non av… - angieditsy : RT @thunderandsea: se non avessero vinto sanremo i måneskin non sarebbero mai andati all'eurovision e adesso continuerebbero ad essere cono… -