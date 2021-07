Italia mostruosa | passato l’esame Belgio | ora piedi per terra e piazze vuote…

(Di sabato 3 luglio 2021) Un’altra serata memorabile per l’che elimina ilda Euro 2020 e volerà verso Wembley per giocarsi il titolo continentale: necessario, però, rimanere con iperL’attesissimaaveva davvero tutta l’aria della sfida da maturità. Ebbene, esame superato a pieni voti per gli Azzurri che possono continuare a mantenere vivissimo il sogno condiviso da un intero popolo. Lo spauracchio nerazzurro Lukaku azzerato o quasi dalla morsa degli eterni Bonucci e Chiellini, il fenomenale De Bruyne stoppato dalla mano magica di un sontuoso Gigio Donnarumma. L’enigma Doku ...

Queste le pagelle dei giocatori della partita- Belgio: Il migliore: Insigne 8 Lo scettro ... Donnarumma 7,5 Seratadi Gigio, con interventi da assoluto numero uno, in linea con gli ...5 Belgio -1 - 2 Donnarumma 7,5: pronti via ed è subito un'uscita bassa su Lukaku, una conferma del tipo di partita che sarà. Rende semplice una paratasu De Bruyne, attento anche sul piazzato ...Un’altra serata memorabile per l’Italia che elimina il Belgio da Euro 2020 e volerà verso Wembley per giocarsi il titolo continentale: necessario, però, rimanere con i piedi per terra L’attesissima Be ...L'Italia vince 2-1 col Belgio, ma perde Spinazzola, l'unico terzino che si ricordi ancora cosa vuol diresaltare l'uomo. Forza Spina!