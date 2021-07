Italia, la gioia social di Mancini: «Immagini che puoi sentire» – FOTO (Di sabato 3 luglio 2021) Roberto Mancini festeggia il raggiungimento della semifinale ad Euro 2020 dell’Italia: la celebrazione del tecnico sui social – FOTO Roberto Mancini è sicuramente l’artefice principale di questa Italia: gli Azzurri hanno battuto per 1-2 il Belgio e volano alla Final Four di Euro 2020 a Wembley. Grande prestazione collettiva di un gruppo che più volte si è mostrato unito. Lo stesso ct, sui suoi canali social, ha voluto sottolineare questo aspetto con una FOTO che dipinge l’unità del gruppo: «Immagini che puoi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Robertofesteggia il raggiungimento della semifinale ad Euro 2020 dell’: la celebrazione del tecnico suiRobertoè sicuramente l’artefice principale di questa: gli Azzurri hanno battuto per 1-2 il Belgio e volano alla Final Four di Euro 2020 a Wembley. Grande prestazione collettiva di un gruppo che più volte si è mostrato unito. Lo stesso ct, sui suoi canali, ha voluto sottolineare questo aspetto con unache dipinge l’unità del gruppo: «che...

Advertising

OptaPaolo : 10 - Il gol di Nicolò Barella è il 10° dell'Italia a #EURO2020, record assoluto per gli Azzurri in un singolo Europ… - daBitonto : #Bitonto #ItaliaBelgio 2-1. E la festa diventa inciviltà: col motocross sulla scalinata del teatro e tutti giù da u… - an12frnc : RT @marioadinolfi: Mi dispiace moltissimo per Spinazzola (spezzarsi il tendine d’Achille è assai doloroso, perdiamo un giocatore forse dete… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #BelgioItalia, gioia social e abbracci virtuali a #Spinazzola. - GDS_it : #Euro2020, l'#Italia vola in #semifinale: l'incontenibile gioia dei #tifosi da Torino a Roma -