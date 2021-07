Italia, la forza del gruppo: in aereo cori per Spinazzola – VIDEO (Di sabato 3 luglio 2021) Bellissimo gesto della squadra azzurra per Spinazzola: sull’aereo di ritorno in Italia, cori per il laterale dopo l’infortunio – VIDEO Bellissimo gesto della squadra azzurra a dimostrare, ancora una volta, la compattezza di un gruppo che sta facendo sognare una nazione. L’account Twitter della Nazionale, infatti, ha svelato il viaggio in aereo di ritorno in Italia. Con Bernarderschi direttore d’orchestra, sono partiti i cori in onore di Leonardo Spinazzola: il folignate, tra i migliori calciatori in assoluto ad Euro 2020, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Bellissimo gesto della squadra azzurra per: sull’di ritorno inper il laterale dopo l’infortunio –Bellissimo gesto della squadra azzurra a dimostrare, ancora una volta, la compattezza di unche sta facendo sognare una nazione. L’account Twitter della Nazionale, infatti, ha svelato il viaggio indi ritorno in. Con Bernarderschi direttore d’orchestra, sono partiti iin onore di Leonardo: il folignate, tra i migliori calciatori in assoluto ad Euro 2020, ...

