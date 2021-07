Italia, infortunio Spinazzola | L’esito degli esami (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia perde Leonardo Spinazzola per infortunio: L’esito degli esami strumentali dopo il problema accusato nei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio La Nazionale Italiana deve fare i… L'articolo Italia, infortunio Spinazzola L’esito degli esami è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 3 luglio 2021) L’perde Leonardoperstrumentali dopo il problema accusato nei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio La Nazionalena deve fare i… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

DiMarzio : #ITA, rottura del tendine d'achille per #Spinazzola - SkySport : Spinazzola, infortunio in Italia-Belgio: sospetta rottura del tendine d'Achille #BelgioItalia #Spinazzola #SkySport… - DiMarzio : #Euro2020, #ITA | Le parole di un soddisfatto #Mancini al termine della partita contro il #BEL. Poi commenta anche… - Florian_Vienna : RT @Gazzetta_it: La giornata di Spina: oggi esami a Roma. “Il sogno azzurro continua, torno presto” #euro2020 - Stocazzismo : @ancoracaaposta Ma non è questo, il fastidio sono quelli che gufano l'Italia dopo l'infortunio di Spinazzola, anche… -