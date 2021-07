Italia in semifinale: l’Allianz Arena diventa tricolore – FOTO (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia di Roberto Mancini vola in semifinale dove affronterà la Spagna: l’Allianz Arena di Monaco si tinge di tricolore – FOTO L’Italia di Roberto Mancini continua la sua marcia trionfale ad Euro 2020: battuto il Belgio nei quarti di finale per 1-2 con le reti di Barella e Insigne. Gli Azzurri ora se la vedranno in semifinale contro la Spagna a Wembley. Ad omaggiare l’Italia anche lo stadio di Monaco, l’Allianz Arena che si è tinto di tricolore alla fine del match contro il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) L’di Roberto Mancini vola indove affronterà la Spagna:di Monaco si tinge diL’di Roberto Mancini continua la sua marcia trionfale ad Euro 2020: battuto il Belgio nei quarti di finale per 1-2 con le reti di Barella e Insigne. Gli Azzurri ora se la vedranno incontro la Spagna a Wembley. Ad omaggiare l’anche lo stadio di Monaco,che si è tinto dialla fine del match contro il ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - Urgant_Show : CIAO SEMIFINALE ???????? L'Italia va oltre. Congratulazioni! #EURO2020 - sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - SaraDelo__ : Francia a casa Portogallo a casa Germania a casa Belgio a casa Italia in semifinale ???? #Euro2020 - ultimenews24 : Belgio-Italia finisce 1-2, con gli azzurri che conquistano la semifinale di Euro 2020. E su Twitter esplode la gioi… -