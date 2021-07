Italia, Gravina: “Mi dispiace per Spinazzola, stava dando tanto alla squadra” (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente della Figc Gabriele Gravina, al termine della conferenza dell’Aia a Roma, ha dedicato qualche parola a Leonardo Spinazzola, vittima di un brutto infortunio subito del match contro il Belgio. “Mi è dispiaciuto tantissimo per Spinazzola, stava dando tanto a questa squadra. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per un rientro veloce perchè non è solo un grande professionista ma ha dimostrato grandissime qualità umane”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente della Figc Gabriele, al termine della conferenza dell’Aia a Roma, ha dedicato qualche parola a Leonardo, vittima di un brutto infortunio subito del match contro il Belgio. “Mi è dispiaciuto tantissimo pera questa. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per un rientro veloce perchè non è solo un grande professionista ma ha dimostrato grandissime qualità umane”. SportFace.

