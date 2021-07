Italia, Florenzi scherza con Insigne: 'Il tiro a giro...' (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA - "Ciao a tutti io sono u tiraggir.". È il simpatico post di Florenzi che ha fotografato sull'autobus di ritorno Lorenzo Insigne, autore del secondo gol nella partita vinta contro il Belgio. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA - "Ciao a tutti io sono u tiraggir.". È il simpatico post diche ha fotografato sull'autobus di ritorno Lorenzo, autore del secondo gol nella partita vinta contro il Belgio. Il ...

Advertising

fmazzoni7 : RT @grigio2: Siamo gli unici che non riescono a godersi niente. 4 convocati,Pellegrini perde l'Europeo,il primo infortunato è Florenzi e ne… - sportli26181512 : Italia, Florenzi scherza con Insigne: 'Il tiro a giro...': Il terzino del Psg ha pubblicato una storia sulla specia… - Milannews24_com : Italia, Florenzi: «Portiamo avanti tutti gli italiani, abbiamo un’idea chiara» - janlucas1971 : RT @grigio2: Siamo gli unici che non riescono a godersi niente. 4 convocati,Pellegrini perde l'Europeo,il primo infortunato è Florenzi e ne… - grigio2 : Siamo gli unici che non riescono a godersi niente. 4 convocati,Pellegrini perde l'Europeo,il primo infortunato è Fl… -