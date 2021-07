Italia, delirio e cori in areo: il regista è Matteo Pessina | VIDEO (Di sabato 3 luglio 2021) delirio totale in aereo per l'Italia dopo la bella vittoria contro il Belgio. Riprende tutto il 'regista' Matteo Pessina con il suo cellulare Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 luglio 2021)totale in aereo per l'dopo la bella vittoria contro il Belgio. Riprende tutto il 'con il suo cellulare

Advertising

papel61 : RT @giusnico19511: La vittoria della nazionale esplode su tutti i media come se fosse una cosa che salverà l'Italia, mentre i problemi veri… - 14_lumina : RT @morrissey700: Comunque ieri sera nella mia zona dopo la vittoria dell'Italia molte persone sono scese in piazza, clacson e trombette a… - sostengoi40 : RT @morrissey700: Comunque ieri sera nella mia zona dopo la vittoria dell'Italia molte persone sono scese in piazza, clacson e trombette a… - Noretta09 : @trym81 Guarda che io ci sono capitata per caso uscita dalla chiesa di S.Andrea della Valle. C'era il delirio per l… - giusnico19511 : La vittoria della nazionale esplode su tutti i media come se fosse una cosa che salverà l'Italia, mentre i problemi… -