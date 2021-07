Italia da record alle Olimpiadi! A Tokyo con almeno 372 azzurri: battuto lo storico primato di Atene (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà un’Italia da record quella che vedremo alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Agli ormai imminenti Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto, saranno presenti ben 372 azzurri (186 uomini e 186 donne), salvo aggiunte dell’ultimo minuto (ad esempio domani la Nazionale di basket maschile contenderà il pass alla Serbia in quel di Belgrado) e forfait dell’ultimo minuto. I nostri portacolori, presenti per il momento in 34 discipline differenti, hanno superato il precedente record di 367 azzurri in gara in una rassegna a cinque cerchi (fatto registrare in ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà un’daquella che vedremoOlimpiadi di2021. Agli ormai imminenti Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto, saranno presenti ben 372(186 uomini e 186 donne), salvo aggiunte dell’ultimo minuto (ad esempio domani la Nazionale di basket maschile contenderà il pass alla Serbia in quel di Belgrado) e forfait dell’ultimo minuto. I nostri portacolori, presenti per il momento in 34 discipline differenti, hanno superato il precedentedi 367in gara in una rassegna a cinque cerchi (fatto registrare in ...

Advertising

OptaPaolo : 15 - L’Italia ha stabilito un nuovo record di successi consecutivi per una singola squadra tra qualificazioni e fas… - Agenzia_Italia : È record di contagi settimanali in Inghilterra. Mai così tanti da febbraio - capuanogio : Jacobelli su #Tuttosport: gigantesca, eroica, bellissima #Italia che entra in semifinale e allunga tutta la serie d… - marcobertoli87 : RT @gippu1: Martedì #Italia e #Spagna si incontreranno per il 4° Europeo consecutivo in 5 momenti diversi del torneo (2008 quarti, 2012 gir… - Paroladeltifoso : Insigne da record con l’Italia, i numeri del capitano del Napoli -