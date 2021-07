Italia, Cannavaro: «Bonucci-Chiellini la miglior coppia d’Europa» (Di sabato 3 luglio 2021) Fabio Cannavaro ha esaltato la coppia difensiva dell’Italia formata da Bonucci e Chiellini Il capitano della Nazionale campione del Mondo del 2006, Fabio Cannavaro, è intervenuto a Sky Sport per commentare Belgio Italia e la prova del duo Chiellini Bonucci. Ecco le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24 Chiellini – «Giorgio è arrivato a un’età importante. Sono anni che dimostra di essere uno dei migliori difensori che ci sono al mondo. È un ragazzo intelligente, che si sa gestire ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Fabioha esaltato ladifensiva dell’formata daIl capitano della Nazionale campione del Mondo del 2006, Fabio, è intervenuto a Sky Sport per commentare Belgioe la prova del duo. Ecco le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24– «Giorgio è arrivato a un’età importante. Sono anni che dimostra di essere uno deii difensori che ci sono al mondo. È un ragazzo intelligente, che si sa gestire ...

