Italia-Belgio, Vertonghen lancia bordate agli azzurri: “mi hanno irritato” (Di sabato 3 luglio 2021) Continuano ad arrivare reazioni dopo la partita dei quarti di Euro 2021 tra Italia e Belgio. La squadra di Roberto Mancini ha vinto meritamente con il risultato di 1-2, tutte le reti sono state realizzate nel primo tempo: vantaggio di Barella e raddoppio di Insigne, inutile la marcatura di Lukaku su calcio di rigore. Nel frattempo il difensore Vertonghen lancia bordate nei confronti degli azzurri a Sporza: “Buona squadra, lo dicono anche i dati. Ma io non voglio complimentarmi troppo con loro. Mi hanno fatto irritare troppo nel finale. Lo so che queste sono scuse, alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 luglio 2021) Continuano ad arrivare reazioni dopo la partita dei quarti di Euro 2021 tra. La squadra di Roberto Mancini ha vinto meritamente con il risultato di 1-2, tutte le reti sono state realizzate nel primo tempo: vantaggio di Barella e raddoppio di Insigne, inutile la marcatura di Lukaku su calcio di rigore. Nel frattempo il difensorenei confronti deglia Sporza: “Buona squadra, lo dicono anche i dati. Ma io non voglio complimentarmi troppo con loro. Mifatto irritare troppo nel finale. Lo so che queste sono scuse, alla ...

Advertising

ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - sportli26181512 : Chi è Jeremy Doku, l'attaccante del Belgio che ha impressionato contro l'Italia: L'attaccante è stata la minaccia p… - potaAAAAAAatoes : RT @SharonStyless: In Italia-Austria Harry ha esultato al gol dell’Italia. Ieri louis in Italia-Belgio ha esultato al gol italiano. Abbiamo… -