Italia-Belgio, Insigne premiato come migliore in campo. Le parole del Magnifico fanno il giro del Web (Di sabato 3 luglio 2021) Italia-Belgio la decide Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, prima manda in gol Barella poi delizia la platea europea con il suo classico tiro a giro che apre le porte della semifinale per la nazionale di Mancini. Insigne parte deciso palla al piede, supera di slancio Tielemans, lancia uno sguardo alla porta e infila Courtois con un destro a giro, il suo marchio di fabbrica. Un gol bellissimo di Insigne, una magia, un colpo spettacolare firmato contro il Belgio. A fine gara Lorenzo Insigne è stato premiato

