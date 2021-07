Iscrizione Salernitana, Gravina: “Trust richiedeva rivisitazione, aspetto con ansia” (Di sabato 3 luglio 2021) Giorni delicati per l’Iscrizione della Salernitana al campionato 2021/22 di Serie A. “Siamo in dirittura, oggi scadono le condizioni che abbiamo posto“, le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina a margine della conferenza dell’Aia, a Roma. “Non si cambia una virgola da quello che abbiamo chiesto. Al di là di alcune comunicazioni su un Trust che avrebbe richiesto solo qualche piccola sfumatura, io sono molto chiaro e vi dico che non è così – prosegue Gravina -. Il Trust richiedeva una rivisitazione profonda e siamo stati rassicurati al riguardo. ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Giorni delicati per l’dellaal campionato 2021/22 di Serie A. “Siamo in dirittura, oggi scadono le condizioni che abbiamo posto“, le parole del presidente della Figc Gabrielea margine della conferenza dell’Aia, a Roma. “Non si cambia una virgola da quello che abbiamo chiesto. Al di là di alcune comunicazioni su unche avrebbe richiesto solo qualche piccola sfumatura, io sono molto chiaro e vi dico che non è così – prosegue-. Ilunaprofonda e siamo stati rassicurati al riguardo. ...

