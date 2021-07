Io sono nessuno, anche il padre di famiglia si inc***a (e massacra i cattivi) (Di sabato 3 luglio 2021) IO sono nessuno Al cinema con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd. Regia di Ilya Naishmuller. Produzione USA 2020. Durata. 1 ora e 37 minutiLA TRAMA. Hutch è un tranquillo padre di famiglia che aggredito in casa da due ladruncoli, reagisce come un tranquillo padre: si lascia derubare per non mettere in pericolo i familiari. In realtà Huch ha un passato di terribile assassino della CIA e l'aggressione ridesta l'antica belva in lui. Venuto a lite in autobus con una banda di teppisti li manda tutti all'ospedale. Uno di loro però era il fratello di feroce mafioso russo che parte subito per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) IOAl cinema con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd. Regia di Ilya Naishmuller. Produzione USA 2020. Durata. 1 ora e 37 minutiLA TRAMA. Hutch è un tranquillodiche aggredito in casa da due ladruncoli, reagisce come un tranquillo: si lascia derubare per non mettere in pericolo i familiari. In realtà Huch ha un passato di terribile assassino della CIA e l'aggressione ridesta l'antica belva in lui. Venuto a lite in autobus con una banda di teppisti li manda tutti all'ospedale. Uno di loro però era il fratello di feroce mafioso russo che parte subito per la ...

