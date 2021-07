Inter, rinnovo Barella: Suning ha deciso il futuro del centrocampista (Di sabato 3 luglio 2021) L’Inter ha inserito da tempo il nome di Nicolò Barella sotto la categoria incedibili: pronto il rinnovo per il centrocampista Incedibile. Questo lo status di Nicolò Barella all’Inter. Come sottolinea gazzetta.it, nei mesi scorsi qualche sondaggio prestigioso non è mancato (soprattutto dalla Premier League e Bundesliga), ma Suning non ha mai preso neanche minimamente in considerazione l’eventualità della cessione. Come privarsi di quello che i tifosi considerano il capitano del futuro? Un futuro che, prima o dopo, porterà Nicolò a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) L’ha inserito da tempo il nome di Nicolòsotto la categoria incedibili: pronto ilper ilIncedibile. Questo lo status di Nicolòall’. Come sottolinea gazzetta.it, nei mesi scorsi qualche sondaggio prestigioso non è mancato (soprattutto dalla Premier League e Bundesliga), manon ha mai preso neanche minimamente in considerazione l’eventualità della cessione. Come privarsi di quello che i tifosi considerano il capitano del? Unche, prima o dopo, porterà Nicolò a ...

