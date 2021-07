Inter, per la fascia sinistra Van Aanholt osservato speciale (Di sabato 3 luglio 2021) L’Inter monitora con attenzione la posizione di Van Aanholt Oltre alla fascia dove dovrà arrivare un sostituto di Hakimi, l’Inter lavora per un colpa sulla sinistra. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro starebbe valutando con attenzione il profilo di Patrick Van Aanholt, che arriverebbe a parametro zero. “A sinistra, posto che le due caselle in rosa sono occupate per il momento da Perisic e da Dimarco, i preferiti restano nell’ordine Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il Chelsea avrebbe voluto inserirli nella trattativa per Hakimi e la valutazione dei due ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 luglio 2021) L’monitora con attenzione la posizione di VanOltre alladove dovrà arrivare un sostituto di Hakimi, l’lavora per un colpa sulla. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro starebbe valutando con attenzione il profilo di Patrick Van, che arriverebbe a parametro zero. “A, posto che le due caselle in rosa sono occupate per il momento da Perisic e da Dimarco, i preferiti restano nell’ordine Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il Chelsea avrebbe voluto inserirli nella trattativa per Hakimi e la valutazione dei due ...

