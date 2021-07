Inter, Lautaro Martinez nel mirino di Barcellona e Manchester City. Valutazione intorno ai 90 milioni (Di sabato 3 luglio 2021) L’Inter deve assolutamente prendere una decisione su Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante nerazzurro è corteggiato sia dal Barcellona che dal Manchester City. La Valutazione si aggira intorno ai 90 milioni di euro. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Il Barcellona punta Lautaro Martinez Arturo Vidal a un passo dall’Inter, a giorni ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 3 luglio 2021) L’deve assolutamente prendere una decisione su. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante nerazzurro è corteggiato sia dalche dal. Lasi aggiraai 90di euro. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: IlpuntaArturo Vidal a un passo dall’, a giorni ...

Advertising

DiMarzio : L'ad dell'#Inter #Marotta fa il punto sui piani futuro del club. E parla anche del rinnovo di #Lautaro - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro in gol nella vittoria dell'Argentina ?? - FBiasin : Il sciur #Camano, agente di #Hakimi e #Lautaro, fuori dalla sede dell'#Inter. '#Hakimi? È sempre triste andare vi… - MCalcioNews : Calciomercato Inter, Hakimi non basta: vendere gli esuberi per trattenere Lautaro - Nerazzuriamo : RT @GBorzillo: @RomeluLukaku9: un gol, una parata di Gigio difficile, un salvataggio sulla linea di #Spinazzola (forza Leo!). Il problema è… -