Incidente sul Garda, chiesto l'arresto per uno dei due turisti tedeschi. Il 52enne era ai comandi del motoscafo (Di sabato 3 luglio 2021) Dalla Procura di Brescia arrivano nuovi sviluppi sulla tragedia del lago di Garda, dove lo scorso 19 giugno due turisti tedeschi, a bordo di un motoscafo, hanno travolto la piccola imbarcazione di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, rimasti uccisi nello schianto. Per uno dei due indagati, ai comandi del motoscafo, la Procura ha chiesto l'arresto con l'accusa di rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. I due turisti risultano già rientrati in patria. È per questo che alla richiesta di arresto, già accolta dal gip del ...

