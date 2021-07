Inchiesta Keu, ecco la mappa dei veleni - interattivo (Di sabato 3 luglio 2021) L’Arpat indica alla Regione quali interventi realizzare nei dieci siti “osservati speciali” inquinati con i fanghi di scarto. Obiettivo: risanare e rendere impermeabili i terreni a rischio Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 3 luglio 2021) L’Arpat indica alla Regione quali interventi realizzare nei dieci siti “osservati speciali” inquinati con i fanghi di scarto. Obiettivo: risanare e rendere impermeabili i terreni a rischio

