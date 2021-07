Incendi: oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco oggi nel tarantino A Laterza, Grottaglie, Manduria e Martina Franca i roghi principali (Di sabato 3 luglio 2021) “Intensa giornata di lavoro” dice il comandante provinciale del vigili del fuoco di Taranto. oltre quaranta interventi in tutta la provincia, impegnati decine di pompieri. Nei territori di Laterza, Grottaglie, Manduria e (due) Martina Franca i roghi principali. L'articolo Incendi: oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco oggi nel tarantino <small ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 luglio 2021) “Intensa giornata di lavoro” dice il comandante provinciale deldeldi Taranto.in tutta la provincia, impegnati decine di pompieri. Nei territori die (due). L'articolodeidelnel

Advertising

fattoquotidiano : Canada, 719 morti per il caldo: “Cifra tre volte superiore alla media in questo periodo”. Oltre 130 incendi in Brit… - repubblica : ?? Emergenza in Canada, centinaia di morti per l'ondata di caldo. Oltre 130 incendi provocati dai fulmini - Corriere : Caldo record in Canada, almeno 500 vittime e oltre 130 incendi causati dai fulmini - NoiNotizie : Incendi: oltre quaranta interventi dei @emergenzavvf oggi in tutta la provincia di #Taranto - a70199617 : RT @fattoquotidiano: Canada, 719 morti per il caldo: “Cifra tre volte superiore alla media in questo periodo”. Oltre 130 incendi in British… -