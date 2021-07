In Norvegia gli influencer saranno obbligati a segnalare i fotoritocchi (Di sabato 3 luglio 2021) Almeno nei contenuti pubblicitari, come prevede una nuova legge per limitare la pressione sociale riguardo all'aspetto fisico Leggi su ilpost (Di sabato 3 luglio 2021) Almeno nei contenuti pubblicitari, come prevede una nuova legge per limitare la pressione sociale riguardo all'aspetto fisico

Advertising

